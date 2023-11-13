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10:20, 13 ноября 2023Россия

Срочник записал другу видео из кабинета в медчасти на Урале и выпал из окна

E1.ru: срочник записал другу видео из воинской части в Елани и выпал из окна

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Срочник записал другу видео из воинской части в Елани Свердловской области и выпал из окна. Об этом стало известно уральскому порталу E1.ru.

По информации издания, 22-летний военнослужащий родом из Челябинской области. Отец молодого человека рассказал, что ему нравилось в армии. В день происшествия он общался с другом и много шутил.

Кроме того, парень снял видео из своего рабочего кабинета в медчасти и поделился им с товарищем. На ролике парень пояснил что именно входит в его обязанности, показал обстановку и расставленные в шкафу папки с документами. Позже его без чувств нашли под окнами на плацу. Россиянина спасти не удалось.

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Следователи заявили, что часы их сына обнаружили в мусорном ведре. При этом сослуживцы утверждали, что часы находились на столе. Никакой записки в кабинете найдено не было, пояснили родители.

В воинской части в Елани ситуацию предпочли не комментировать. Дело взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Редакция E1.ru также запросила разъяснения по истории со срочником в пресс-службе Центрального военного округа.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил о возвращении домой около 700 мобилизованных из центра в Елани.

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      Анна Щербакова
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