Человечество оказалось на грани эволюционного тупика

В Стокгольмском центре устойчивости определили угрозы для человечества

Ученые Стокгольмского центра устойчивости выяснили, что человечество рискует застрять в эволюционном тупике из-за более десятка различных глобальных угроз, в том числе новых инфекционных заболеваний и уничтожения среды обитания. Свои выводы специалисты представили в статье, опубликованной в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society of London (B).

В новой работе исследователи рассмотрели концепцию эволюционной ловушки применительно к человеческому обществу. Эволюционная ловушка представляет собой неадекватную реакцию организма на изменения условия окружающей среды, например морских черепах, ориентирующихся по свету Луны, привлекают искусственные источники света на пляжах, что может привести их к гибели.

Ученые определили 12 эволюционных ловушек, на грани попадания в которые человечество оказалось за последние 30 лет. При этом если какое-либо общество застрянет в одном тупике, то оно с большей вероятностью попадет и в другой. Одной из причин этого является то, что для борьбы с угрозами необходимы долгосрочные усилия на глобальном уровне, тогда как адаптации к изменениям окружающей среды обычно краткосрочны и локальны. Так, цели отдельных стран не совпадают с целями международного сотрудничества.

Исследователи подразделили эволюционные ловушки на три большие группы — глобальные, технологические и структурные. К первым относятся упрощение и рост неустойчивости сельскохозяйственных экосистем, распространение инфекционных заболеваний, сокращение ресурсов при ухудшении состояния окружающей среды, изменение климата из-за роста материального благосостояния и международные конфликты как следствие неспособности к глобальному сотрудничеству.

Технологические ловушки включают в себя химические загрязнения, чрезмерное усложнение инфраструктуры добычи ископаемого топлива, распространение оружия массового поражения, зависимость от рискованных технологий (ИИ и робототехника), распространение дезинформации благодаря глобальной цифровизации. Наконец, к структурным ловушкам авторы отнесли предпочтение краткосрочных выгод, чрезмерное потребление, экологическую неграмотность населения, а также изолированность сообществ внутри социальных сетей и появление эхо-камер (поддержка единомышленников вместо открытых дискуссий).

Авторы утверждают, что это не означает, что человеческая цивилизация обречена на провал, однако необходимо активно трансформировать общество, прибегать к инновациям и сотрудничеству, чтобы выйти из возможных тупиков. Этому может способствовать понимание, что Земля и ее биосфера являются единственной пригодной для человечества средой обитания, которую необходимо сохранить.