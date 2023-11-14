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15:23, 14 ноября 2023Экономика

Американская корпорация выделила Украине 400 миллионов долларов

Американская DFC выделила Украине 400 миллионов долларов на развитие экономики

Фото: Viktor Hesse / Unsplash

Украина уже получила 400 миллионов долларов на реализацию ряда проектов от американской корпорации по финансированию международного развития (DFC), в перспективе размер поддержки дойдет до миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министерства экономики республики.

Из уже выделенных средств на поддержку птицеводов и производителей зерна будет направлено 250 миллионов долларов. Вместе с тем DFC проявляет интерес к финансированию и страхованию в сфере энергетики. Для ускорения оценки проектов корпорация хочет направить в республику спецпредставителя.

В ведомстве указали, что корпорация заключила два отдельных соглашения на общую сумму 60 миллионов долларов с украинскими банками. Средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса. Также 50 миллионов долларов выделено на Глобальную программу финансирования торговли Международной финансовой корпорации (IFC), которая позволила улучшить доступ украинских банков к финансированию международной торговли.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина достигли договоренностей, после утверждения которых Киев может получить транш в 900 миллионов долларов. В МВФ указали, что Украина успешно выполнила ранее поставленные цели.

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      Платон Щукин
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