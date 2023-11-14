Американская корпорация выделила Украине 400 миллионов долларов

Американская DFC выделила Украине 400 миллионов долларов на развитие экономики

Украина уже получила 400 миллионов долларов на реализацию ряда проектов от американской корпорации по финансированию международного развития (DFC), в перспективе размер поддержки дойдет до миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министерства экономики республики.

Из уже выделенных средств на поддержку птицеводов и производителей зерна будет направлено 250 миллионов долларов. Вместе с тем DFC проявляет интерес к финансированию и страхованию в сфере энергетики. Для ускорения оценки проектов корпорация хочет направить в республику спецпредставителя.

В ведомстве указали, что корпорация заключила два отдельных соглашения на общую сумму 60 миллионов долларов с украинскими банками. Средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса. Также 50 миллионов долларов выделено на Глобальную программу финансирования торговли Международной финансовой корпорации (IFC), которая позволила улучшить доступ украинских банков к финансированию международной торговли.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина достигли договоренностей, после утверждения которых Киев может получить транш в 900 миллионов долларов. В МВФ указали, что Украина успешно выполнила ранее поставленные цели.