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05:00, 14 ноября 2023Россия

В Госдуме предложили изменить подход ко льготам многодетным

Депутат Бессараб предложила ввести единый стандарт для льгот многодетным

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Необходимо определить единый стандарт обслуживания многодетных семей с тем, чтобы их льготы были одинаковыми во всех регионах. Кроме того, можно было бы заменить выделение земельных участков предоставлением жилищных сертификатов. Такие меры в разговоре с «Лентой.ру» предложила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Было бы здорово определить единый стандарт обслуживания многодетных семей. Поскольку разные региональные бюджеты наполнены по-разному, перечь льгот, соответственно, тоже разный, вплоть до того, что сильно разнятся допвыплаты, а кто-то не может предоставить положенный федеральным законом земельный участок со всеми коммуникациями», — объяснила Бессараб.

По мнению депутата, предоставление льгот многодетным семьям необходимо стандартизировать, чтобы все были гарантировано обеспечены всеми необходимыми условиями.

«Также не во всех регионах есть возможность предоставления земельного участка многодетным. Хотелось бы, чтобы была возможность выделения вместо него жилищного сертификата», — предложили политик.

Ранее руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка. Среди других озвученных ею инициатив — скидки на оплату услуг ЖКХ для таких семей, социальное жилье и льготы при посещениях детьми культурных учреждений.

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      Наталия Белова
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