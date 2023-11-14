Пьяный россиянин получил отказ в знакомстве от девушки и открыл стрельбу

В Петербурге мужчина начал стрелять в баре из-за отказа в знакомстве от женщины

В Петербурге 30-летний местный житель открыл стрельбу в баре из травматического пистолета после отказа в знакомстве от девушки. Об этом сообщает «Фонтанка».

Вечером 12 ноября мужчина выпил и подошел к девушке за соседним столиком, чтобы взять ее номер телефона. Однако она не оценила этот жест и от знакомства отказалась. Тогда петербуржец начал угрожать девушке, а затем достал пистолет.

Посетительницы сразу же позвали официантов, которые попытались успокоить хулигана, но мужчина не сдавался и выстрелил из пистолета в сторону входной двери. Никто не пострадал. В итоге его задержали.

Ранее в Петербурге водитель автобуса начал стрелять в пассажира.