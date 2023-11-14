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22:25, 14 ноября 2023Мир

Стало известно о планах ХАМАС освободить заложников в ближайшие дни

CNN заявил о планах ХАМАС освободить ряд заложников в ближайшие дни или недели

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Палестинское движение ХАМАС может освободить некоторых заложников в ближайшее время. Об этом передает телеканал CNN.

Европейский дипломат, чье имя не называется, подтвердил планы ХАМАС освободить ряд заложников в ближайшие дни или недели.

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Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения по заложникам. Уточняется, что сделка включает в себя длительную приостановку военных действий в секторе Газа.

7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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