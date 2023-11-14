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18:22, 14 ноября 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины назвали причины удара по 128-й бригаде ВСУ

Министр Умеров: попавшая под удар 128-я бригада ВСУ пренебрегла маскировкой

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

128-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), в начале ноября попавшая под удар со стороны российских войск в Запорожской области, пренебрегла мерами безопасности. Такую причину министр обороны республики Рустем Умеров назвал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам главы ведомства, командование, собравшее военнослужащих бригады на награждение во дворе дома, проигнорировало все меры маскировки. «Рядом припарковали более десяти автомобилей. В это время в небе был российский беспилотник-разведчик... На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было», — отметил он.

Умеров также подчеркнул, что командирам подразделения было известно о появлении разведывательного дрона в их районе, однако они проигнорировали этот факт.

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      Алевтина Запольская
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