В московском хостеле нашли двух мужчин без признаков жизни

Прокуратура Москвы: в хостеле на улице Ижорской нашли мужчин без признаков жизни

В одном из столичных хостелов нашли двух мужчин без признаков жизни. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Уточняется, что их обнаружили в здании на Ижорской улице без видимых телесных повреждений. Причина произошедшего будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее иностранного туриста с четырьмя ножевыми ранениями нашли в номере отеля на популярном тайском курорте Пхукет. Уточняется, что приехавшие на место стражи правопорядка не зафиксировали никаких следов взлома или борьбы.