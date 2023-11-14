Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:19, 14 ноября 2023Путешествия

В московском хостеле нашли двух мужчин без признаков жизни

Прокуратура Москвы: в хостеле на улице Ижорской нашли мужчин без признаков жизни

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

В одном из столичных хостелов нашли двух мужчин без признаков жизни. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Уточняется, что их обнаружили в здании на Ижорской улице без видимых телесных повреждений. Причина произошедшего будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее иностранного туриста с четырьмя ножевыми ранениями нашли в номере отеля на популярном тайском курорте Пхукет. Уточняется, что приехавшие на место стражи правопорядка не зафиксировали никаких следов взлома или борьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Рубль продолжил укрепляться. Сколько будет стоить доллар к концу года?

      Ударивший 61 раз кочергой по голове жену россиянин уехал на СВО за помилованием

      В ЕС заявили о выполнении на треть плана по поставке Украине миллиона снарядов

      Сотрудника отеля арестовали за жестокое бандитское нападение на курорте Таиланда

      Арестованный блогер Шабутдинов рассказал про свой первый день в СИЗО

      Фанат реактивных самолетов 24 года прожил в списанном авиалайнере

      Английские фанаты вспомнили Аршавина и назвали его машиной по забиванию голов

      Премьер Литвы допустила лишение Лиепы гражданства

      В Минобороны Украины назвали причины удара по 128-й бригаде ВСУ

      15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в московском фитнес-клубе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости