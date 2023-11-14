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11:27, 14 ноября 2023Россия

В России медсестрам захотели дать право на отказ от проведения аборта

Омбудсмен Волынец призвала дать медсестрам право на отказ от проведения аборта

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России нужно дать медицинскому персоналу право отказаться от проведения аборта в некоторых случаях, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Такое предложение она направила депутату Госдумы Веронике Власовой, документ есть в распоряжении RT.

В нем омбудсмен напоминает, что сейчас право отказаться от проведения аборта есть у лечащих врачей пациенток — они должны согласовать свое решение с должностным лицом медицинской организации и уведомить в письменной форме об отказе проведения процедуры искусственного прерывания беременности. Это возможно в случае, если специалист сочтет, что процедура, которая должна быть проведена не по медицинским показаниям, угрожает жизни пациентки или ее плоду.

Волынец подчеркнула, что у медсестер-акушерок такого права нет, хотя они являются помощником врача и выполняют назначения специалиста. В связи с этим она предложила изменить статью федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и прописать в ней право другому медицинскому персоналу отказывать в проведении аборта по немедицинским показаниям.

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«Прошу Вас, уважаемая Вероника Валерьевна, поддержать данное предложение, инициировать разработку законопроекта, реализация которого окажет положительное влияние на динамику рождаемости нашей страны», — говорится в документе.

В России власти разными способами предлагают увеличивать рождаемость. В регионах начали принимать законы о запрете склонения к абортам — документ приняли в Мордовии и Тверской области, в Тамбовской области проект закона внесли в Думу. Нарушителей во всех трех субъектах планируют штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Такие меры поддержал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал распространить на всю Россию.

Помимо этого, на федеральном уровне готовится внесение законопроекта о запрете проведения процедуры искусственного прерывания беременности в частных клиниках на рассмотрение в Госдуму. В Курской области и в Крыму частные клиники добровольно отказались от проведения абортов.

Еще одна инициатива на тему повышения рождаемости в стране прозвучала от члена комитета Госдумы по охране здоровья Вероники Власовой. Она предложила разрешить женщинам осуществлять искусственное прерывание беременности при согласии не только матери, но и отца, если брак с ним зарегистрирован. Парламентарий также предложила в полтора раза сократить возможный для аборта по желанию женщины срок — до восьми недель включительно.

Помимо этого, в России с 1 сентября 2024 года ужесточат оборот препаратов для прерывания беременности. Предметно-количественному учету начнут подлежать препараты мифепристон и мизопростол. На фоне ужесточения Минздравом оборота препаратов россиянки стали скупать препараты от нежелательной беременности.

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      Анастасия Шейкина
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