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15:21, 14 ноября 2023Путешествия

Власти Финляндии объяснили закрытие пунктов пересечения границы с Россией

Премьер Финляндии Орпо объяснил закрытие КПП на границе с РФ мерами безопасности

Фото: Lehtikuva / Sasu Makinen / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объяснил закрытие пунктов пересечения границы с Россией желанием властей обезопасить страну. Его слова приводит Reuters.

По словам Орпо, очевидно, что прибывающим из Сомали, Йемена, Сирии и других стран беженцам помогают на границе. «К этому нужно отнестись серьезно», — заключил премьер, призвав принять меры.

Ранее стало известно, что в Финляндии захотели ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев. По словам главы МВД страны, вопрос обсуждался с российскими властями, но «желаемого результата не дал».

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      Зарина Дзагоева
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