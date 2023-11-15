«Наглую» украинскую БМП уничтожили под Клещеевкой. Российский спецназ охотился на нее несколько дней

Спецназ «Сибирь» уничтожил БМП ВСУ под Клещеевкой после нескольких дней охоты

Бойцы спецназа «Сибирь» южной группировки войск уничтожили «наглую» боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские бойцы охотились на нее несколько дней, рассказал командир группы отряда.

Военный уточнил, что спецназ уничтожил БМП противника под Клещеевкой. По его словам, командование поставило задачу обнаружить место, откуда машина работает с закрытой огневой позиции по российским войскам.

Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям командир группы отряда спецназа «Сибирь»

Российский военнослужащий рассказал, что в течение нескольких дней бойцы анализировали характер действий противника и искали наилучшую позицию для противотанкового ракетного комплекса. При этом спецназ «Сибирь» ставил себя на место украинских военных, пытаясь думать как командир экипажа БМП. В итоге бойцы ВСУ допустили ошибку — экипаж БМП выехал, начал работу с закрытой огневой позиции по российским подразделениям, «за что и был наказан».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ВСУ в ходе контрнаступления потеряли сотни танков и больше тысячи бронемашин

Как рассказал в октябре министр обороны России Сергей Шойгу, ВСУ в результате так называемого летнего контрнаступления понесли существенные потери в живой силе и технике. По его словам, украинские военные потеряли 1,5 тысячи бронемашин.

В августе командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО) лишились уже более 30 процентов военной техники, поставленной Западом. При этом подавляющая часть оставшейся техники находится в режиме «латания дыр», уточнил он.

По последним же данным Министерства обороны, предоставленным 14 ноября, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 13 392 танка и других боевых бронированных машин украинских войск.

Охота на первый уничтоженный в ходе СВО британский танк Challenger 2

Об уничтожении первого танка Challenger 2 российскими войсками стало известно 5 сентября. Тогда в сети также появился ролик, демонстрировавший ликвидированную технику противника в районе села Работино. Как рассказал советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин, за танком целенаправленно охотились. По его словам, разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, была организована засада, в которой танк уничтожили из противотанкового ракетного комплекса. Он не подлежит восстановлению.