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21:05, 15 ноября 2023Забота о себе

Психолог объяснила причины нежелания заниматься сексом

Фото: Unsplash

Нежелание заниматься сексом может быть вызвано функциональными особенностями мозга или психологическими факторами, полагает психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Светлана Фаст. О причинах асексуальности она рассказала «Ленте.ру».

Фаст объяснила, что асексуальность — это внутреннее, часто врожденное нежелание вступать в половые отношения, которое не имеет ничего общего с сексуальной дисфункцией и целибатом. Психолог подчеркнула, что это одно из самых малоизученных явлений в области сексуальности.

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Первая причина асексуальности, как отметила Фаст, может быть связана с биологическими факторами: важную роль в формировании низкого интереса к сексу могут играть различия в гормональном балансе. В частности, уровень гормона тестостерона — ключевого гормона, ответственного за влечение, — у асексуалов зачастую значительно ниже нормального уровня.

Вторая причина асексуальности, по словам Фаст, может быть связана с психологическими факторами и личным опытом.

Некоторые люди могут испытывать негативные эмоции или стресс в отношении секса, что может привести к отсутствию интереса к нему. Это может быть вызвано как травматичным опытом в прошлом, так и различными социокультурными факторами, такими как стереотипы о половой роли или ожидания общества

Светлана Фастпсихолог-сексолог

Также значительную роль в формировании асексуальности у человека могут сыграть и врожденные факторы, например, генетика, продолжила психолог.

Изменения в определенных областях мозга могут спровоцировать апатию по отношению к сексу. Однако необходимо провести дополнительные исследования для полного понимания причин и механизмов этого явления

Светлана Фастпсихолог-сексолог

Асексуальность — это не болезнь, поэтому она не поддается лечению, но на уровень сексуального влечения можно повлиять, уверена Фаст. Либидо может меняться, поэтому его можно повысить, если устранить спровоцировавшие падение факторы с помощью медикаментозной терапии или психотерапии.

Ранее мужчины и женщины признались на форуме Reddit в главных в жизни разочарованиях в постели. Многие пользователи посочувствовали мужчине, который рассказал, как принимал лекарства, препятствующие эрекции и получению сексуального удовлетворения.

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      Наталья Обрядина
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