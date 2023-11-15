«Чудовищный произвол» Организатора убийства Политковской помиловали за участие в СВО. Что об этом думают ее муж и дети?

Дети Политковской назвали несправедливым помилование Хаджикурбанова

Помилование бывшего оперативника Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства репортера Анны Политковской, стало потрясением для ее семьи. Муж и дети журналистки восприняли произошедшее как произвол и надругательство над памятью убитой. Вместе с тем адвокат Хаджикурбанова счел помилование справедливым.

Организатора убийства Политковской помиловали как участника специальной военной операции (СВО). Приговоренный к 20 годам лишения свободы Хаджикурбанов досрочно освободился из колонии и уехал в зону СВО еще в конце 2022 года. По словам адвоката Алексея Михальчика, Хаджикурбанов уже отслужил по первому контракту в статусе заключенного, а теперь заключил новый. Теперь он возглавляет боевое подразделение как «вольнонаемный военный».

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Семья Политковской не верит в исправление осужденного

По мнению вдовца журналистки Александра Политковского, Хаджикурбанов не исправится. Он заявил, что многие осужденные за тяжкие преступления после СВО вернулись в свои города и деревни, где продолжают нарушать закон.

Я, естественно, отношусь к этому отрицательно, и это не имеет отношения к человеку, имя которого я не хочу произносить (речь о Сергее Хаджикурбанове — прим. «Ленты.ру») Александр Полтиковский

Дети Политковской, Вера и Илья, выпустили совместное заявление, в котором сказано, что помилование — не свидетельство искупления вины и раскаяния. Они обратили внимание на то, что Хаджикурбанов был приговорен к 20 годам лишения свободы, но не отсидел и половины срока, а о его помиловании не сообщили ни потерпевшим, ни редакции «Новой газеты», где работала Политковская.

Для нас это «помилование» — не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это — чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга из заявления детей Политковской

Адвокат Хаджикурбанова убежден в его невиновности

Адвокат Алексей Михальчик, в свою очередь, заявил, что Хаджикурбанов не связан с убийством журналистки.

Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской Алексей Михальчик адвокат Хаджикурбанова

В Кремле не считают резонансность дел поводом для отказа от помилования участников СВО

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, практика помилования заключенных, принявших участие в СВО, не имеет исключений по признаку повышенного общественного внимания к тому или иному уголовному делу.

«Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — сказал представитель Кремля.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В СПЧ осудили помилование Хаджикурбанова без согласия родственников убитой

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева указала, что Хаджикурбанов не следил за Политковской и «не нажимал на курок пистолета в лифте ее дома», но свел тех, кто был заинтересован в убийстве журналистки с теми, кто мог его осуществить — за это ему вменили организацию преступления. При этом, по ее словам, журналисты, следившие за процессом, считают, что он не организовывал преступление, но знал о его подготовке и мог предотвратить убийство, но вместо этого помогал.

Срок в 20 лет мог показаться слишком суровым наказанием с учетом его незначительной роли. Но мы тогда подумали — власть тем самым показывает, что любая форма соучастия в убийстве журналиста будет наказываться по максимуму. «Ну что ж, раз уж не привлечены заказчики, то хотя бы остальные получили большие сроки», — подумали мы Ева Меркачева член СПЧ

Меркачева отметила, что никто не спросил ни семью, ни коллег Политковской, не против ли они освобождения Хаджикурбанова. «По закону, правда, для помилования согласие потерпевшей стороны не требуется. Но ведь закон этот писался в тот период, когда не было СВО», — заявила член СПЧ.

Ранее за участие в СВО помиловали жестоко убившего свою девушку Канюса

9 ноября сообщалось о помиловании Владислава Канюса, жестоко убившего студентку Веру Пехтелву — он был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года мать девушки Оксана Пехтелева получила от знакомых фотографии, на которых убийца ее дочери позировал в камуфляже с оружием в руках, а в сентябре она заявила, что преступник вышел на свободу и «постит фотографии с похода на шашлыки».

В Кремле заявили, что осужденные, получающие помилование за участие в СВО, искупают вину под пулями и проливая кровь в боях.

Что известно о Сергее Хаджикурбанове

Хаджикурбанова задержали в 2007 году. Его обвиняли в организации расправы над Политковской. В 2009 году суд присяжных признал его невиновным, но позднее его снова задержали по делу о вымогательстве денег у силовика Дмитрия Павлюченкова, также фигуранта дела об убийстве журналистки.

В 2014 году Хаджикурбанова приговорили к 20 годам лишения свободы. По версии следствия, он помог исполнителям преступления выяснить место жительства Политковской, ему также передали пистолет, который приобрел Павлюченков для убийства.

В Политковскую выстрелили несколько раз в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Заказчики ее убийства до сих пор не установлены. Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства, Лом-Али Гайтукаев, получили пожизненные сроки в июне 2014 года.