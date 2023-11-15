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11:02, 15 ноября 2023Наука и техника

Создано портативное устройство для выявления болезней Альцгеймера и Паркинсона

PNAS: разработано портативное устройство для выявления болезни Альцгеймера

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Международная команда ученых из США и Китая создала портативное неинвазивное устройство, которое может выявлять болезни Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Аппарат основан на электрических, а не химических биомаркерах. Это позволяет достичь особой точности. Устройство состоит из микросхемы с высокочувствительным транзистором, изготовленным из графенового слоя толщиной в один атом, и трех электродов. К одному из электродов подключен зонд, который связывается с бета-амилоидным или тау-белком, а также альфа-синуклеином. Эти белки являются специфическими признаками нейродегенеративных заболеваний. Связывание белков с зондом-аптамером приводит к замеру величины тока, протекающего между электродами. Изменение напряжения позволяет идентифицировать определенные биомаркеры.

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В ходе экспериментов на бета-амилоидных белках, полученных из головного мозга пациентов, устройство успешно определяло специфические биомаркеры для болезней Паркинсона и Альцгеймера. Причем точность подхода была наравне с существующими современными методами. Устройство также работает при очень низких концентрациях образцов. Полученные результаты могут быть переданы по беспроводной сети на ноутбук или смартфон.

В будущем команда собирается протестировать с помощью разработки плазму крови и спинномозговой жидкости, а также образцы слюны и мочи. Вывести аппарат на рынок планируется через год.

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      Оружие России
      Елена Апазиди
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