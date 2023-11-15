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16:15, 15 ноября 2023Спорт

Тренер объяснила правила выполнения растяжки

Тренер по стретчингу Емельянова заявила, что нельзя растягиваться через боль

Фото: Chalo Garcia / Unsplash

Инструктор по стретчингу Виктория Емельянова объяснила основные правила выполнения растяжки. Ее слова передает KP.RU.

Тренер заявила, что самое важное — прислушиваться к ощущениям. «Если чувствуется дискомфорт в какой-либо позе, то нужно точно понять, правильно ли вы все делаете. Этот вопрос можно задать инструктору. Если техника упражнения нарушена, то в лучшем случае эффекта не будет, в худшем — это будет небезопасно», — отметила она.

Емельянова подчеркнула, что нельзя растягиваться через боль. «Уходить в боль не нужно, мышцы не растянутся, а вероятность получить травму увеличится», — сообщила специалист и добавила, что растягиваться необходимо плавно и без помощи посторонних.

Ранее журналисты Men Today назвали причины выбрать короткие тренировки вместо длинных. В частности, отмечалось, что чем дольше человек занимается, тем больше устает, поэтому лучше сократить тренировку, однако выполнить все элементы качественно.

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