Тренер объяснила правила выполнения растяжки

Тренер по стретчингу Емельянова заявила, что нельзя растягиваться через боль

Инструктор по стретчингу Виктория Емельянова объяснила основные правила выполнения растяжки. Ее слова передает KP.RU.

Тренер заявила, что самое важное — прислушиваться к ощущениям. «Если чувствуется дискомфорт в какой-либо позе, то нужно точно понять, правильно ли вы все делаете. Этот вопрос можно задать инструктору. Если техника упражнения нарушена, то в лучшем случае эффекта не будет, в худшем — это будет небезопасно», — отметила она.

Емельянова подчеркнула, что нельзя растягиваться через боль. «Уходить в боль не нужно, мышцы не растянутся, а вероятность получить травму увеличится», — сообщила специалист и добавила, что растягиваться необходимо плавно и без помощи посторонних.

Ранее журналисты Men Today назвали причины выбрать короткие тренировки вместо длинных. В частности, отмечалось, что чем дольше человек занимается, тем больше устает, поэтому лучше сократить тренировку, однако выполнить все элементы качественно.