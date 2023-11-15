В сборной России объяснили невызов футболиста из норвежского клуба

Тренер Кафанов: Хайкина не вызвали в сборную из-за риска потери места в Норвегии

Тренер вратарей Виталий Кафанов объяснили невызов в сборную России футболиста норвежского клуба «Буде-Глимт» Никиты Хайкина. Его слова передает РИА Новости.

«Есть вероятность, что если он приедет, может потерять место работы. Мы не хотим рисковать», — заявил Кафанов, добавив при этом, что сам голкипер хотел бы играть за сборную, а клуб этого не запрещает.

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. С января по март 2023-го голкипер играл в аренде в английском клубе «Бристоль Сити».

Сборная России проводит ноябрьский тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске. Команда готовится к товарищескому матчу с Кубой. Встреча пройдет 20 ноября в Волгограде.