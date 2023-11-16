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12:06, 16 ноября 2023Экономика

Каждая вторая компания в России решила сократить расходы

Forbes: каждая вторая компания в России планирует сократить расходы в 2024 году

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В следующем году каждая вторая российская компания начнет сокращать расходы. Из них большинство снизит расходы в пределах 10 процентов, 13 процентов компаний — на 20-30 процентов, еще 2 процента — на 40-50 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Актион Финансы», пишет Forbes.

В основном бизнес планирует урезать траты на маркетинговые цели. Половина компаний откажется от раздачи сувенирной продукции с логотипом, треть — от листовок и наружной рекламы, 28 процентов — от профильных выставок и конференций, 26 процентов — от маркетинговых исследований. Остальные компании сократят расходы за счет заморозки запусков новых продуктов, продвижения товаров и расширения маркетинговых каналов. Не намерены снижать затраты на маркетинг только 11 процентов респондентов.

Почти 60 процентов компаний рассказали о планах уменьшить траты на логистику — в том числе это можно сделать за счет оптимизации загрузки транспорта и сокращения количества используемых машин или пересмотра логистических маршрутов. Другими способами представители компаний также называют усиление контроля за расходом топлива — перейти на более дешевое сырье собираются два процента фирм. Кроме того, компании сэкономят за счет смены логистических операторов, уменьшения расходов на ремонт транспорта, отказа от лизинга или перехода с собственных грузовых контейнеров на арендованные.

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При этом работодатели не собираются массово сокращать зарплаты сотрудникам. Пойти на такое готовы только 5 процентов респондентов, а 18 процентов, наоборот, планируют повысить персоналу оклады на 10-25 процентов. Таким образом компании пытаются удержать сотрудников на фоне растущих цен, объяснила ведущий эксперт «Актион Финансы» Дарья Ковальчук. В то же время основная доля бизнеса (76 процентов) намерена урезать премии в новом году на 10 процентов. Поднять бонусы готовы только 5 процентов компаний.

В опросе участвовало 590 представителей среднего и крупного бизнеса из сфер услуг, оптовой и розничной торговли, легкой промышленности, строительства и других отраслей экономики. Опрос проводился в конце октября.

На отдельных предприятиях оплату труда уже повысили на 20-27 процентов. Около 30 процентов компаний намерены дополнительно повысить расходы на зарплаты к концу года, отмечал Центробанк.

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      Мария Грушко
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