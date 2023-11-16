UFC назвал дату следующего боя Блаховича

Ян Блахович подерется с Александром Ракичем 21 января на турнире UFC 297

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назвал дату следующего поединка поляка Яна Блаховича. Об этом сообщается на сайте промоушена.

Блахович подерется с австрийцем Александром Ракичем. Встреча пройдет 21 января в Торонто на турнире UFC 297. В главном бою вечера сразятся американец Шон Стрикленд и южноафриканский боец Дрикус Дю Плесси.

В мае 2022 года Блахович уже победил Ракича техническим нокаутом в главном бою UFC 254 в Лас-Вегасе. Позднее 11 декабря поляк провел поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с российским бойцом Магомедом Анкалаевым. Бой продлился пять раундов и завершился вничью. Россиянин не согласился с судейским решением и пригрозил уйти из промоушена. В ответ на это глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал его за пассивность в первых раундах поединка.

В активе 40-летнего Блаховича 29 выигранных поединков, девять проигрышей и одна ничья. На счету 31-летнего Ракича 14 побед и три поражения.