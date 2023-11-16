Задержанный за диверсию школьник рассказал об угрозах украинских спецслужб

Baza: школьник поджег релейный шкаф из-за угроз украинских спецслужб

В Ульяновской области задержали 12-летнего школьника при попытке поджечь релейный шкаф. Об этом в четверг, 16 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 12 ноября машинист поезда обратил внимание на постороннего возле батарейного и релейного шкафов. Когда на место прибыли силовики, они заметили, что оборудование облито горючей жидкостью, а рядом были спички. По счастливой случайности диверсия провалилась. Позже диверсанта, который оказался учеником местной гимназии, нашли. Он рассказал, что пошел на преступление из-за давления украинских спецслужб, угрожавших его семье расправой.

МВД возбудило уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога.

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