Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:01, 16 ноября 2023Силовые структуры

Задержанный за диверсию школьник рассказал об угрозах украинских спецслужб

Baza: школьник поджег релейный шкаф из-за угроз украинских спецслужб

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ульяновской области задержали 12-летнего школьника при попытке поджечь релейный шкаф. Об этом в четверг, 16 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 12 ноября машинист поезда обратил внимание на постороннего возле батарейного и релейного шкафов. Когда на место прибыли силовики, они заметили, что оборудование облито горючей жидкостью, а рядом были спички. По счастливой случайности диверсия провалилась. Позже диверсанта, который оказался учеником местной гимназии, нашли. Он рассказал, что пошел на преступление из-за давления украинских спецслужб, угрожавших его семье расправой.

МВД возбудило уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога.

13 ноября ФСБ сообщила, что пресекла семь терактов на Урале по заданию с Украины

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация патовая» Зеленский выступил за завершение конфликта с Россией

      Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл главную сложность проекта

      Россиян предупредили о новых правилах выезда за границу

      Россиянин устроил погоню от полиции на тракторе и протаранил служебную машину

      Израильские банки начали ограничивать операции с ценными бумагами россиян. Чем это грозит инвесторам?

      «Одноклассники» запустили новую функцию

      В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

      Перечислены способы борьбы с энергетическим спадом в середине дня

      В МИД заявили о риске разрыва отношений с США

      Мост в российском регионе обрушился и лишил три поселка доступа к цивилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости