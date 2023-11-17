В Италии заявили о крушении амбиций фон дер Ляйен

Экс-советник Борреля Точчи: конфликт в Израиле разрушил идею фон дер Ляйен

Бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, директор итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali Натали Точчи заявила, что конфликт на Ближнем Востоке положил конец идее главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен о «геополитической Европе». Об этом она написала в материале для американского издания Politico.

По словам Точчи, подход Европы к конфликту на Украине давал предпосылки к формированию геополитической Европы. Однако ситуация на Ближнем Востоке разрушила амбиции фон дер Ляйен. По словам аналитика, идея геополитической Европы являлась серьезным проектом главы ЕК.

Однако кризис на Ближнем Востоке продемонстрировал мучительную правду о разделенном состоянии Европы. Например, стало понятно, что вопрос независимости Палестины нельзя игнорировать.

