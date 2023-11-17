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15:20, 17 ноября 2023Мир

В США предрекли переход Украины под контроль американских компаний

Экс-морпех США Хо: Украина перейдет под контроль крупных американских компаний

Фото: Ira Huz / Unsplash

По окончании конфликта Украина перейдет под контроль крупных американских компаний и перестанет существовать как суверенное государство. Об этом заявил капитан Корпуса морской пехоты (КМП) США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы видим, что восстановление после конфликта складывается таким образом, что оно будет финансироваться JPMorgan, Goldman Sachs, BlackRock. Уолл-стрит зайдет туда и будет обладать Украиной», — рассказал отставной военный из США.

Хо также предупредил, что многие из западных компаний уже нарастили свое присутствие в украинской экономике. По его мнению, многие ошибочно полагают, что «валькирии с Уолл-стрит» безвозмездно помогают украинской экономике. Однако это утверждение ошибочно и является заблуждением.

Ранее Хо заявил, что Украину ждет крах без западного финансирования. По его словам, провальное контрнаступление украинских войск и война в Израиле окажут серьезное влияние на будущее Украины. Ее может постигнуть участь Афганистана, добавил экс-морпех.

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      Максим Габриелян
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