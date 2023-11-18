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08:59, 18 ноября 2023Спорт

Олимпийский чемпион Ханю развелся через три месяца после свадьбы

Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю развелся через три месяца после свадьбы

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю развелся с женой через три месяца после свадьбы. Об этом сообщает Kyodo.

По информации источника, причиной стало преследование супруги фанатами и чрезмерное внимание со стороны СМИ. «Подумав о будущем, я решил развестись, так как хочу, чтобы партнер был счастлив. И мне хочется, чтобы это счастье не сопровождалось какими-либо ограничительными мерами», — заявил спортсмен.

Ханю объявил об уходе из спорта летом 2022 года. Фигурист подчеркнул, что больше не будет участвовать в соревнованиях, однако не оставит тренировки на льду.

Ханю дважды выигрывал олимпийское золото в мужском одиночном катании — в 2014-м и 2018-м. Также японец дважды становился чемпионом мира. В 2016-м, выступая на Autumn Classic International, Ханю стал первым в истории фигурного катания, кому удалось выполнить четверной риттбергер.

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      Анастасия Борисова
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