Экс-разведчик Риттер: действия Украины в Черном море приведут к потере Одессы

Действия Украины в Черном море приведут к гарантированной потере Одессы, предрек бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети X, комментируя слова президента страны Владимира Зеленского об украинских морских дронах.

16 ноября Зеленский заявил, что Украина «перехватила инициативу» в Черном море благодаря флоту морских дронов.

«Это практически гарантирует, что Одесса снова станет частью России. Отличная работа, Украина», — написал Риттер.

По мнению эксперта, на фоне последних событий соглашения, которые предлагала Россия весной 2022 года выглядят для Киева уже более привлекательными. «Мирное соглашение от 1 апреля 2022 года в ретроспективе выглядит довольно хорошо, не так ли?», — сыронизировал он.

До этого Риттер заявил, что свержение действующих властей на Украине позволило бы Киеву сохранить контроль над такими городами, как Одесса, Харьков и Днепропетровск.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предсказал, что по итогам специальной военной операции (СВО) Украина может потерять Харьков и Одессу.