В Госдуме ответили выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

Депутат Журова: МОК и WADA боятся, что Россия предложит другую форму турниров

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова ответила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК), которые заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. Ее слова приводит «Абзац».

Журова обратила внимание на то, что Россия намерена провести свои соревнования, не являющиеся альтернативой Олимпийским играм. Она подчеркнула, что на Игры дружбы заявилось около ста стран, что является большой зрительской аудиторией. «МОК и WADA боятся, что Россия предложит другую форму турниров. Спортсмены вольны выбирать, где они хотят соревноваться», — заявила депутат.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства. Они выступили против и посчитали, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга.

15 ноября стало известно, что МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. По их мнению, участие в соревнованиях противоречит введенным санкциям в отношении российского спорта.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.