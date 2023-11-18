В России высмеяли отмену чемпионата мира по хоккею с мячом-2024

Тренер Мяус назвал отмену ЧМ по хоккею с мячом-2024 откатом в пещерный век

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), бывший главный тренер национальной команды Сергей Мяус высмеял отмену чемпионата мира года 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

Мяус назвал Международную федерацию бенди (FIB) сборищем импотентов. «Это откат в пещерный век, это очень плохо. Без России в любом виде спорта плохо. Это просто позор для FIB, теперь они могут признать себя банкротами», — заявил тренер.

17 ноября FIB объявила о том, что мужской и женский чемпионаты мира по хоккею с мячом 2024 года были отменены. Они рассказали, что клубы и национальные ассоциации, которые проявили интерес к организации турниров, впоследствии решили этого не делать. Отмечалось, что федерация сосредоточится на проведении мировых первенств 2025 года.

В 2023 году мировое первенство прошло в Швеции. Сборную России, которая на тот момент была действующим чемпионом мира, на соревнования не допустили.