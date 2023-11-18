«Зенит» проиграл азербайджанскому клубу в товарищеском матче
Азербайджанский «Нефтчи» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в товарищеском матче
Петербургский «Зенит» проиграл азербайджанскому клубу «Нефтчи» в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Баку и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Дублем в составе победителей отметился экс-игрок «Спартака» Резиуан Мирзов. Единственный гол петербуржцев на счету Эдуардо Кейроса.
Ранее 18 ноября в товарищеском матче встретились столичное «Динамо» и медийный клуб 2DROTS. Матч прошел в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.
В Российской премьер-лиге идет перерыв на матчи сборных. Ближайшие игры в рамках турнира состоятся 25 ноября.