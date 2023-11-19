Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
0:2
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Миннесота Уайлд
Сегодня
16:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Золотой ретро-матч|Золотой ретро-матч
Филадельфия Флайерз
Завтра
01:30 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
15:27, 19 ноября 2023Спорт

Эксперты назвали наиболее эффективные для изменения состава тела тренировки

Эксперты Shape заявили, что HIIT наиболее эффективен для изменения состава тела

Фото: Unsplash

Эксперты журнала Shape назвали вид тренировок, наиболее эффективный для изменения состава тела. Об этом сообщается на сайте издания.

Специалисты посоветовали внедрить в свой график высокоинтенсивные интервальные тренировки — HIIT. По их словам, этот тип занятий наиболее действенен для избавления от жира и вместе с тем наращивания мышечной массы тела. Такие тренировки могут включать в себя спринты и занятия на велосипеде. Пожилым людям они также помогут снизить потерю костной массы.

Эксперты Shape подчеркнули, что для изменения состава тела необходимы не только физические нагрузки. Они порекомендовали увеличить потребление белка для наращивания мышечной массы и ограничения возрастной потери мышц. Кроме того, специалисты предупредили, что важно придерживаться сбалансированной диеты, состоящей из цельных продуктов и полезных жиров.

Ранее фитнес-эксперт Наталья Горбунова ответила на вопрос о тренировках до отказа мышц. «Однозначно тренировки до отказа не подойдут новичкам. Они еще не знакомы до конца с техникой выполнения упражнений, нервная система не подготовлена к подобным нагрузкам», — заявила Горбунова. Она добавила, что в таком случае мышцы перенапрягаются и возникают травмы.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Описана эффективность впервые примененных Россией кассетных бомб РБК-500

      Россиянин попал в тюрьму Колумбии почти на два года из-за игры на ставках

      В Москве вырос спрос на один тип жилья

      МЧС отчиталось об эвакуированных из сектора Газа россиянах

      В Пентагоне разочаровались стратегией противодействия атакам на Ближнем Востоке

      В России запатентовали малозаметный самолет для тактической авиации

      Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро на ближайшее время

      Египет и США начали переговоры по перемирию в Газе

      Эксперты назвали наиболее эффективные для изменения состава тела тренировки

      Школьников подготовят к ЕГЭ с помощью ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости