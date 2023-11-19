Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Амирабдоллахианом

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегой из Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа», — отметили в МИД России.

Министры иностранных дел стран подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон в израильско-палестинском конфликте сейчас не готов ни на что, кроме гуманитарной паузы «без каких-либо обязательств сделать что-либо еще». Дипломат подчеркнул, что сразу после обострения конфликта Россия предложила Совбезу ООН проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, однако США блокировали инициативу.