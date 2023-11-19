Маск рассказал о причинах срыва его боя с Цукербергом

Илон Маск рассказал, что Марк Цукерберг отказался драться с ним в Колизее

Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о причинах срыва боя с главой корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марком Цукербергом. Функционер высказался в интервью на YouTube-канале Джо Рогана.

«Сначала я предложил провести бой в октагоне в Лас-Вегасе. А потом нам предложили вариант с Колизеем, и я подумал, что от такого отказаться просто нельзя. Это историческое место. Но Цукерберг отказался», — заявил Маск. Он добавил, что готов драться когда угодно на любых условиях, однако Цукерберг настаивает на том, чтобы драться по правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В июне Маск в одном из своих постов написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta, и Цукерберг ответил, что принимает вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице главы UFC Дэйны Уайта.

16 августа Уайт высказался о шансах провести поединок Цукерберга и Маска. «Я говорил с первого дня, что Марк — очень серьезный парень. Он любит этот вид спорта и усердно тренируется. Я верю, что он серьезно настроен на бой в UFC», — выразил уверенность Уайт.