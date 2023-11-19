Минобороны: ВС поразили механизированные бригады ВСУ на запорожском направлении

Российские военные нанесли огневое поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад Украины на запорожском направлении. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что это произошло в районе поселений Работино, Кирово и северо-западнее Копани в Запорожской области. В итоге, как сообщается, потери ВСУ составили более 100 бойцов, три боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Кроме того, российские войска разбили гаубицу Д-30.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.