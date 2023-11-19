Раскрыты подробности захвата йеменскими хуситами грузового судна

РИА Новости: хуситы захватили Galaxy Leader вдали от территориальных вод Йемена

Йеменские хуситы планировали заранее захват грузового судна Galaxy Leader. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в йеменской группировке «Ансар Аллах».

Отмечается, что захват был осуществлен ВМС и ВВС группировки вдали от территориальных вод Йемена. По данным собеседника агентства, вертолет высадил на палубу судна спецназ до того, как катера, которые принадлежат военно-морским силам «Ансар Аллах», сопроводили его к побережью провинции Ходейда на западе Йемена. Он добавил, что на судне находится 25 членов экипажа.

Ранее стало известно, что хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тель-Авив не имеет отношения к судну. При этом израильская сторона назвала это «очень серьезным событием глобального уровня» и обвинила в случившемся Тегеран.