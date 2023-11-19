Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:02, 19 ноября 2023Мир

Раскрыты подробности захвата йеменскими хуситами грузового судна

РИА Новости: хуситы захватили Galaxy Leader вдали от территориальных вод Йемена

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Йеменские хуситы планировали заранее захват грузового судна Galaxy Leader. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в йеменской группировке «Ансар Аллах».

Отмечается, что захват был осуществлен ВМС и ВВС группировки вдали от территориальных вод Йемена. По данным собеседника агентства, вертолет высадил на палубу судна спецназ до того, как катера, которые принадлежат военно-морским силам «Ансар Аллах», сопроводили его к побережью провинции Ходейда на западе Йемена. Он добавил, что на судне находится 25 членов экипажа.

Ранее стало известно, что хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тель-Авив не имеет отношения к судну. При этом израильская сторона назвала это «очень серьезным событием глобального уровня» и обвинила в случившемся Тегеран.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня. Почему американцы перестали доверять президенту?

      В Финляндии прошел митинг против закрытия КПП на границе с Россией

      Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника под Москвой

      Работавший с Медведевой и Загитовой хореограф ушел от Тутберидзе

      На Украине заявили о проблемах на границе с Польшей

      Носков ушел со сцены во время концерта в российском городе

      Нетаньяху отверг утверждения о вине Израиля в гибели мирных жителей 7 октября

      Раскрыты подробности захвата йеменскими хуситами грузового судна

      Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде

      В США признали способность систем РЭБ России ослеплять дроны ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости