Дерипаска назвал условие конца экономики США

Дерипаска назвал возможное повышение цен на нефть концом экономики США

Если арабские страны добьются повышения цен на нефть, то экономике США конец, а вместе с ней растают и шансы Демократической партии провести своего президента, то есть добиться переизбрания Джо Байдена. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Таким образом бизнесмен прокомментировал заявление советника президента США Джо Байдена по вопросам энергетической безопасности Амоса Хохштейна о том, что страны Персидского залива не намерены использовать поставки нефти как энергетическое оружие.

«Американцы радостно хвастаются, что арабы не нанесли пока еще удар в спину. И не подняли цены на нефть. Пока», — написал Дерипаска.

На прошлой неделе российский миллиардер заявил, что высокий госдолг США, превысивший 33 триллиона долларов, приведет к отсутствию денег и сможет охладить «военный пыл» Вашингтона. До этого, в сентябре, он называл ситуацию с госдолгом безвыходной.

Однако одновременно Дерипаска признал, что Запад добился «аккуратного входа в управляемую рецессию», а значит, он сможет поправить дела с инфляцией и избыточным денежным предложением, причем состояние основных финансовых игроков неплохое. В записи в своем Telegram-канале от 17 ноября он заявил, что в течение следующих девяти месяцев будет наблюдаться падение мировых цен на сырьевые товары, а российскому бизнесу будет несладко.

