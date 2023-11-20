Стал известен возможный срок отмены запретов на вывоз дизтоплива

«Ъ»: полностью запрет на вывоз дизельного топлива из России отменят лишь весной

Отмена запрета на экспорт бензина, о чем было заявлено в пятницу, 17 ноября, не подразумевала разрешение на вывоз зимнего дизельного топлива и снятие ограничений на экспорт дизеля по железной дороге. Полностью убрать преграды для зимнего дизеля, как утверждают источники «Коммерсанта», могут лишь весной, в апреле-мае.

По их словам, перед началом зимы в России по-прежнему остро стоит проблема нехватки этого вида топлива, и в связи с чем его стоимость находится вблизи исторических максимумов. А поскольку весной стартует посевная кампания, то потребление возрастет. Кроме того, необходимо учитывать потребности в зимнем дизтопливе вооруженных подразделений.

Между тем стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник, 20 ноября, выросла на 1,5 процента и 1,6 процента, до 49,4 тысячи рублей за тонну и 52,7 тысячи соответственно.

Запрет на экспорт бензина продлился почти два месяца и привел падению биржевых цен на 30 процентов, хотя они по-прежнему значительно выше, чем в начале года. Источник в отрасли связывает некоторый рост с тем, что участники рынка опасаются возникновения нового дефицита топлива и пытаются успеть выкупить предлагаемые объемы, пока цены не взлетели.

Ранее сегодня стало известно, что для борьбы с дефицитом запчастей для иностранного оборудования, используемого на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), власти согласились изменить нормативы. Нефтяникам теперь разрешат использовать неоригинальные детали, а также предложат поддержку обратному инжинирингу (попытка скопировать и производить детали иностранного производства). Дефицит деталей, отмечают эксперты, чреват увеличением количества аварий и непредвиденным затягиванием ремонтов.