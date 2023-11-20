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12:07, 20 ноября 2023Силовые структуры

Известного киллера освободили из российской колонии раньше срока

«МК»: известный киллер из 90-х Саша Солдат мог выйти из колонии раньше срока

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Отсидевший 24 года известный киллер 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат) мог выйти из колонии строгого режима в Монино раньше срока. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник.

По его словам, Сашу Солдата вывезли из колонии вечером 16 ноября, хотя он должен был освободиться 18-го. «Он сменил имидж, бороду отрастил», — сказал источник.

Пустовалов покинул колонию тайно, чтобы не было шумихи, рассказал «Ленте.ру» бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов. Между тем источник «Ленты.ру» утверждает, что экс-киллер освободился точно в установленный срок — утром 18 ноября.

Пустовалов, являвшийся в 90-е киллером Ореховско-Медведковской ОПГ, отбывал наказание во Владимирском централе, потом — в ИК-9, которая находится в Тверской области. Во время содержания под стражей с 2017 года он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей. Он отбыл 24-летний срок и освободился.

Его задержали в 1999 году. По версии следствия, он отнял жизнь примерно у 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

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      Любовь Ширижик
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