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12:11, 20 ноября 2023Мир

Раскрыты причины визита главы Пентагона на Украину

Пентагон: Остин обсудит в Киеве с властями Украины вопрос поддержки ВСУ зимой

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев, где обсудит с украинскими властями вопросы поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) для продолжения боевых действий зимой, а также стратегическое партнерство в сфере безопасности. Причины визита министра раскрыла пресс-служба американского военного ведомства.

«Министр Остин проведет обсуждения на высоком уровне с руководством Украины. В ходе обсуждений основное внимание будет уделено дальнейшему укреплению стратегического партнерства США и Украины, в том числе обеспечению ВСУ необходимыми возможностями для ведения боевых действий как в зимний период, так и для защиты страны от будущих российских угроз», — говорится в сообщении

Отдельно отмечается, что Остин обсудит с официальным Киевом «представления о дальнейшем развитии украинской армии».

Ранее Остин подтвердил, что прибыл в Киев. По его словам, США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против России как сейчас, так и в будущем.

17 ноября Пентагон отказался уточнить, на какое время хватит средств, оставшихся для поддержки Украины, пока Конгресс США принимает новый пакет помощи. До этого в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю.

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      Виктория Кондратьева
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