Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
4:1
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
8:0
2-й тайм
live
Куба
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
СКА
2:0
3-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо М
1:0
2-й тайм
live
Родина
Россия - Мелбет Первая лига|19-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
20:38, 20 ноября 2023Спорт

Роднина ответила на критику главного тренера сборной России по фигурному катанию

Роднина — в ответ на критику Чайковской: я тренировала множество фигуристов
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на критику главного тренера сборной России по фигурному катанию Елены Чайковской. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что тренировала множество фигуристов, которые стояли на пьедестале. Она подчеркнула, что работала в США 12 лет с иностранными спортсменами, поэтому посчитала разговоры о нереализованности странными.

13 ноября Роднина раскритиковала Гран-при России, назвав соревнования «первенством ЖЭКа». После этого Чайковская назвала Роднину великой спортсменкой, которая не нашла себя в фигурном катании и тренерстве.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим было решено проводить Гран-при России.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?

      Путин призвал повышать скорость и комфортность общественного транспорта

      Находка стоимостью 72 тысячи долларов вызвала конфликт между семьями

      Мужчины и женщины перечислили главные ошибки во время секса

      В США назвали условие переговоров России и Украины

      Стал известен возможный срок отмены запретов на вывоз дизтоплива

      «Мы не хотим независимой России» Бравший интервью у Путина американский режиссер высказался о планах США

      Россиянина приговорили к четырем годам за посредничество во взяточничестве

      В «Ростехе» рассказали о преимуществах системы «Торнадо-С»

      Польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости