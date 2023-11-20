Роднина — в ответ на критику Чайковской: я тренировала множество фигуристов

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на критику главного тренера сборной России по фигурному катанию Елены Чайковской. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что тренировала множество фигуристов, которые стояли на пьедестале. Она подчеркнула, что работала в США 12 лет с иностранными спортсменами, поэтому посчитала разговоры о нереализованности странными.

13 ноября Роднина раскритиковала Гран-при России, назвав соревнования «первенством ЖЭКа». После этого Чайковская назвала Роднину великой спортсменкой, которая не нашла себя в фигурном катании и тренерстве.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим было решено проводить Гран-при России.