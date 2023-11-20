Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
4:1
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
8:0
2-й тайм
live
Куба
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
СКА
2:0
3-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо М
1:0
2-й тайм
live
Родина
Россия - Мелбет Первая лига|19-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
19:40, 20 ноября 2023Спорт

В ОКР ответили выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

Поздняков заявил, что у МОК и WADA нет морального права запрещать Игры дружбы

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК), которые заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. Его слова приводит РИА Новости.

Поздняков заявил, что ни у одной из этих организаций нет никакого морального права запрещать проводить эти соревнования. «Я уже ничего не боюсь», — подчеркнул он.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства. Они выступили против и посчитали, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга.

15 ноября стало известно, что МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. По их мнению, участие в соревнованиях противоречит введенным санкциям в отношении российского спорта.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?

      Путин призвал повышать скорость и комфортность общественного транспорта

      Находка стоимостью 72 тысячи долларов вызвала конфликт между семьями

      Мужчины и женщины перечислили главные ошибки во время секса

      В США назвали условие переговоров России и Украины

      Стал известен возможный срок отмены запретов на вывоз дизтоплива

      «Мы не хотим независимой России» Бравший интервью у Путина американский режиссер высказался о планах США

      Россиянина приговорили к четырем годам за посредничество во взяточничестве

      В «Ростехе» рассказали о преимуществах системы «Торнадо-С»

      Польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости