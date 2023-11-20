В ОКР ответили выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

Поздняков заявил, что у МОК и WADA нет морального права запрещать Игры дружбы

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК), которые заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. Его слова приводит РИА Новости.

Поздняков заявил, что ни у одной из этих организаций нет никакого морального права запрещать проводить эти соревнования. «Я уже ничего не боюсь», — подчеркнул он.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства. Они выступили против и посчитали, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга.

15 ноября стало известно, что МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. По их мнению, участие в соревнованиях противоречит введенным санкциям в отношении российского спорта.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.