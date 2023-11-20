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16:28, 20 ноября 2023Наука и техника

В России создадут новые пуленепробиваемые стекла для броневиков

«Ростех» создаст новые многослойные пуленепробиваемые стекла для бронетехники

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Специалисты Обнинского научно-производственного предприятия (ОНПП) «Технология» имени А.Г. Романишина создадут новые пуленепробиваемые стекла для бронетехники по многослойной технологии. Об этом сообщил начальник сектора научно-исследовательской лаборатории ОНПП Дмитрий Чечин в проекте «Ростеха» «Наш Краш», выпуск которого опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

Представитель предприятия отметил, что на ОНПП создают комбинированные стекла из силикатных и поликарбонатных слоев. Сейчас остекление из монолитного поликарбоната используют при производстве катера «Комета» и военных самолетов, а в будущем его получат высокоскоростные поезда и гражданские самолеты.

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«Материалы, которые используем в этих стеклах, будут использованы в остеклении броневиков. (...) Такие работы ведутся», — сказал Чечин. Он подчеркнул, что бронестекло на машинах представляет, как правило, плоскую многослойную конструкцию из силикатного стекла.

В сентябре стало известно, что в России начали выпуск импортозамещенного остекления кабин экипажа для пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. Российское остекление установлено на опытный образец самолета, который проходит летные испытания.

В марте 2022 года в «Ростехе» сообщили, что специалисты ОНПП «Технология» предложили решение, позволяющее снизить радиолокационную заметность и улучшить оптические характеристики стекла малозаметных самолетов.

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