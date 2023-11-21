Азербайджан передал Украине очередную партию гумпомощи

Азербайджан в качестве гумпомощи передал Украине партию электрооборудования

Азербайджан передал Украине очередную партию гуманитарной помощи, в которую входит электрооборудование. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства энергетики.

Как заявили в ведомстве, 23 большегрузных автомобиля отправились с партией гумпомощи из Сумгаитского технологического парка. На Украину они должны доставить 900 тысяч метров электрокабелей и проводов, а также 18 трансформаторов и комплектных трансформаторных пунктов.

В декабре 2022 года Азербайджан отправлял на Украину гумпомощь в виде 45 силовых трансформаторов и 50 электрогенераторов. После этого в МИД России заявили, что подобное решение Баку вызывает у Москвы недоумение.