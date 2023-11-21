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14:08, 21 ноября 2023Спорт

Дзагоев объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Бывший игрок сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры. Об этом сообщается на сайте греческого футбольного клуба «ПАС Ламия 1964».

Дзагоев рассказал, что принял такое решение из-за обилия травм. «За последние пять лет у меня было много травм, поэтому я принял это решение так внезапно. Я решил — хватит», — заявил он, добавив, что в клубе его уговаривали остаться.

33-летний россиянин поблагодарил сотрудников и болельщиков «Ламии» за хороший прием. «Жизнь на этом не заканчивается, футбол на этом не заканчивается — у меня есть мысли в этом направлении», — заключил он.

Российский полузащитник пополнил состав «Ламии» в сентябре 2023-го, заключив контракт на один сезон. Он сыграл за греческий клуб два матча и не отметился результативными действиями.

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за московский ЦСКА. В составе армейцев хавбек стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны. За сборную России Дзагоев провел 59 матчей, забил девять мячей и сделал восемь результативных передач.

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      Дарья Коршунова
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