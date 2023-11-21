Глобальной угольной отрасли предрекли очередной удар

Reuters: Франция и США предложат запретить частные инвестиции в угольную отрасль

Франция при поддержке США планирует добиться полного прекращения частного финансирования электростанций, работающих на угле. Эту тему собираются поднять во время Конференции ООН по изменению климата, которая должна пройти с 30 ноября по 12 декабря в Дубае, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

План, который будут продвигать на саммите Франция и США, получил название «Новая политика исключения использования угля». Он подразумевает резкое ограничение денежных вложений со стороны финансовых учреждений и страховых компаний. С деталями плана представители властей Франции ознакомили в том числе членов правительства Индии. Главной целью подобной инициативы стало предотвращение ускорения темпов глобального потепления.

Намерение Франции и США запретить частные инвестиции в угольную отрасль может столкнуться с негативной реакцией со стороны азиатских стран, включая Индию и Китай. Дело в том, что структура энергопотребления в этих государствах во многом зависит от использования ископаемого вида топлива. По этой причине Индия и Китай выступают против любых попыток, которые будут затруднять строительство новых угольных электростанций, уточнили собеседники агентства.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на презентацию главы рабочей группы по вопросам экологической безопасности комиссии при президенте РФ Анатолия Яновского сообщило, что по итогам первой половины 2023 года суммарная выручка российских угольных предприятий рухнула на 29 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го, до 1,137 триллиона рублей. Одними из ключевых причин подобной динамики стали падение цен на уголь и рост издержек предприятий.

В конце августа «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования аналитиков консалтинговой компании «Яков и партнеры» предрекла резкое снижение объемов вывоза отечественного угля за рубеж. Суммарный спрос на этот вид топлива сократится на 67 процентов к 2050 году, а Индия и Китай перестанут играть ключевую роль для российских экспортеров. На смену им, как уточнили эксперты, придут другие азиатские страны.