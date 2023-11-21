Бывшую замминистра культуры России начнут судить за злоупотребления

Суд отказался возвращать прокурору дело экс-замглавы Минкульта Яриловой

Тверской суд Москвы отказался возвращать прокурору уголовное дело бывшей замминистра культуры России Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Денис Саушкин.

По его словам, суд отклонил соответствующее ходатайство защиты, а также просьбу об изменении ей меры пресечения. Ярилова останется в СИЗО до мая.

На 30 ноября назначено первое судебное заседание, на котором начнется рассмотрение дела по существу.

10 ноября Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела Яриловой. Она не признает свою вину, хотя в ходе следствия сотрудничала с силовиками. Ей вменяется совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей.

Следствие считает, что замминистра дала разрешение включить в программу «Пушкинской карты» «Самый высокий музей мороженого в мире», расположенный в одной из башен «Москва-Сити». На самом деле предприятие не является музеем, однако входные билеты школьников оплачивались государством.

Ярилову отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, затем она попала под следствие. Ее задержали 19 апреля в Москве. Она занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.