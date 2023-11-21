Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:07, 21 ноября 2023Силовые структуры

Бывшую замминистра культуры России начнут судить за злоупотребления

Суд отказался возвращать прокурору дело экс-замглавы Минкульта Яриловой

Тверской суд Москвы отказался возвращать прокурору уголовное дело бывшей замминистра культуры России Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Денис Саушкин.

По его словам, суд отклонил соответствующее ходатайство защиты, а также просьбу об изменении ей меры пресечения. Ярилова останется в СИЗО до мая.

На 30 ноября назначено первое судебное заседание, на котором начнется рассмотрение дела по существу.

10 ноября Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела Яриловой. Она не признает свою вину, хотя в ходе следствия сотрудничала с силовиками. Ей вменяется совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей.

Следствие считает, что замминистра дала разрешение включить в программу «Пушкинской карты» «Самый высокий музей мороженого в мире», расположенный в одной из башен «Москва-Сити». На самом деле предприятие не является музеем, однако входные билеты школьников оплачивались государством.

Ярилову отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, затем она попала под следствие. Ее задержали 19 апреля в Москве. Она занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Кременной

      Российские войска ударили авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметами по ВСУ

      В МИД захотели прояснить позицию Аргентины по вступлению в БРИКС

      Силуанов раскрыл способ избежать разгона инфляции в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости