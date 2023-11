Моряки стали бороться с китами-убийцами с помощью хеви-метала

Моряки из Гибралтарского пролива создали отпугивающий косаток плейлист

После участившихся атак косаток, также известных как киты-убийцы, на яхты и лодки в Гибралтарском проливе моряки собрали плейлист из песен в жанре хеви-метал, чтобы бороться с ними. Об этом сообщает Business Insider.

Флориан Рутч, немецкий моряк, который устраивает для желающих поездки на катамаране у побережья Пиренейского полуострова, рассказал журналистам, что специально просматривал онлайн-форумы в поисках идей для предотвращения нападений косаток. До Рутча доходили слухи, что громкая музыка в стиле хеви-метал из подводных динамиков отпугивает хищников. В сервисе Spotify он даже нашел плейлист под названием Metal for Orcas, который совместно создали члены экипажей яхт и катамаранов из Гибралтарского пролива.

В плейлист вошли песни с The Blood of Power («Кровь власти»), Infinite Terror («Бесконечный ужас»), Stretched and Devoured («Растянут и поглощен») и Exceptionally Sadistic («Особенно жестоко»).

В ноябре во время встречи Рутч и его команда опробовали трюк с музыкой на группе косаток. Животным было все равно: им удалось повредить судно, они сломали руль. Тогда Рутчу на помощь пришла береговая охрана Испании — они отбуксировали катамаран к берегу. Возможно, изначально музыка и отпугивала косаток, но со временем их удивительная способность адаптироваться к любым условиям нейтрализовала этот эффект.

Случай Рутча — один из серии недавних инцидентов с нападениями косаток у берегов Испании и Португалии. У феномена даже появилось название «восстание косаток». Атаки на лодки начали фиксировать с 2020 года. Некоторые эксперты полагают, что первой устраивать нападения могла начать косатка по имени Белая Глэдис, а после сородичи переняли у нее враждебное отношение к морским судам.

Ранее сообщалось, что косатки 45 минут атаковали яхту в Гибралтарском проливе и потопили ее. Судно Grazie Mamma II, которое 31 октября вывели из строя морские животные, принадлежало польской круизной компании Morskie Mile.