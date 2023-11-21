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12:09, 21 ноября 2023Спорт

Павловича отстранили от боев после нокаута от Аспиналла

Россиянин Сергей Павлович получил отстранение от боев после нокаута от Аспиналла
Сергей Павлович

Сергей Павлович. Фото: Wendell Cruz-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович получил медицинское отстранение после нокаута от британца Тома Аспиналла в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

Павлович пропустит не менее 45 дней. Перед возвращением к поединкам ему предстоит получить разрешение от врачей. Аспиналл получил отстранение на семь дней.

Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоялся 12 ноября в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке (США). Британец нокаутировал россиянина на второй минуте первого раунда и завоевал пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе.

Поражение стало для Павловича вторым в карьере. До этого в UFC он уступал голландцу Алистару Овериму. В активе россиянина 18 побед, перед боем с Аспиналлом он выиграл шесть поединков подряд. На счету британца 14 побед при трех поражениях.

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      Дарья Коршунова
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