Павловича отстранили от боев после нокаута от Аспиналла

Россиянин Сергей Павлович получил отстранение от боев после нокаута от Аспиналла

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович получил медицинское отстранение после нокаута от британца Тома Аспиналла в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

Павлович пропустит не менее 45 дней. Перед возвращением к поединкам ему предстоит получить разрешение от врачей. Аспиналл получил отстранение на семь дней.

Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоялся 12 ноября в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке (США). Британец нокаутировал россиянина на второй минуте первого раунда и завоевал пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе.

Поражение стало для Павловича вторым в карьере. До этого в UFC он уступал голландцу Алистару Овериму. В активе россиянина 18 побед, перед боем с Аспиналлом он выиграл шесть поединков подряд. На счету британца 14 побед при трех поражениях.

