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16:42, 21 ноября 2023Мир

Путин объяснил необходимость гуманитарных пауз в Газе

Путин: гуманитарные паузы в Газе нужны для освобождения заложников

Фото: Abed Sabah / Reuters

Гуманитарные паузы в секторе Газа необходимы для освобождения заложников и эвакуации людей, заявил президент России Владимир Путин. Онлайн-саммит БРИКС транслировался в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Гуманитарные паузы, а лучше, конечно, полноценное прекращение огня необходимы для продолжения усилий по освобождению заложников и эвакуации мирного населения и иностранных граждан из сектора Газа», — объяснил глава государства.

Путин подчеркнул, что позиция Москвы имеет последовательный и неконъюнктурный характер, призвав объединить усилия международного сообщества для прекращения огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. По мнению российского лидера, ключевую роль в этой работе могли бы сыграть БРИКС и страны региона.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал срочно вернуться к вопросу о создании палестинского государства. По его словам, необходимо начать переговоры на международно признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН и в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года.

21 ноября представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что переговоры Израиля и палестинской группировки ХАМАС вышли на финишную прямую.

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