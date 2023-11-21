Universal начала разработку нового фильма о Джейсоне Борне

Deadline: студия Universal начала создание нового фильма о Джейсоне Борне

Американская студия Universal Pictures начала разработку нового фильма кинофраншизы о Джейсоне Борне. Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники из индустрии.

По доступным данным, проект пока находится на самой ранней стадии создания, так как в настоящий момент нет даже сценария предстоящей картины. Отмечается, что режиссером ленты может стать Эдвард Бергер, известный по военной драме «На Западном фронте без перемен». Также известно, что продюсеры сиквела шпионской кинофраншизы будут пробовать договориться с исполнителем роли Борна, американским актером Мэттом Деймоном.

Ранее кинорежиссер и продюсер Кэтрин Хардвик раскрыла детали кастинга в фильм «Сумерки». Она рассказала, что сначала не хотела брать британского актера Роберта Паттинсона на роль Эдварда Каллена из-за потрепанного внешнего вида. После прослушивания продюсеры позвонили ей и спросили, сможет ли она заставить его преобразиться.