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04:27, 22 ноября 2023Мир

Блинкен захотел посетить Израиль в четвертый раз за полтора месяца

Axios: госсекретарь США Блинкен планирует посетить Израиль на следующей неделе

Фото: Sandra Sanders / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль, чтобы обсудить с израильскими и палестинскими чиновниками конфликт в секторе Газа, сообщает портал Axios в соцсети X.

Уточнятся, что глава Госдепа США намерен отправиться в Израиль в начале следующей недели. «Это будет четвертый визит Блинкена в страну с 7 октября», — отмечает издание.

Ранее Энтони Блинкен рассказал о желаемом управлении сектором Газа. По его мнению, после конфликта сектор Газа нужно объединить с Западным берегом под управлением Палестинской автономии.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной. 27 октября Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС.

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      Марина Совина
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