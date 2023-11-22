Дзагоев рассказал о конфликте с ЦСКА из-за контракта

Алан Дзагоев рассказал, что у него был конфликт с ЦСКА из-за условий контракта

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна о конфликте с армейцами из-за контракта.

Футболист поделился, что у него были разногласия с командой из-за трактовки условий соглашения. По словам полузащитника, зарплата зависела от игрового времени. «Шел подсчет минут. Я считал изначально по-другому, а на самом деле контракт подразумевался по-другому. И тут у нас, конечно, были терки», — объяснил Дзагоев.

21 ноября Дзагоев объявил о завершении карьеры. «За последние пять лет у меня было много травм, поэтому я принял это решение так внезапно. Я решил — хватит», — заявил он. Его последним клубом стала греческая «Ламия», в составе которой игрок провел два матча.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Он провел за московскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе армейцев хавбек стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.