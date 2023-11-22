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16:47, 22 ноября 2023Спорт

ФИФА обязала сбежавшего из России норвежца выплатить компенсацию

ФИФА обязала норвежца Норманна заплатить «Ростову» за расторжение контракта

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) вынес вердикт по делу сбежавшего из России норвежца Матиаса Норманна. О решении сообщает Telegram-канал «Ростова», которому принадлежали права на полузащитника.

«Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу "Ростов"», — говорится в заявлении. Отмечается, что саудовский клуб «Аль-Раед», в который перешел спортсмен, несет солидарную ответственность за данную выплату.

9 августа Норманн уведомил «Ростов» и «Динамо» о расторжении контракта в связи с тем, что здание «Москва-Сити» атаковали беспилотники. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны.

С 2019 по 2021 год Норманн выступал за «Ростов», после чего был отдан в аренду в английский «Норвич». Осенью 2022-го ростовчане вновь отправили футболиста в аренду — в «Динамо».

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      Дарья Коршунова
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