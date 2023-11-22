ФИФА обязала сбежавшего из России норвежца выплатить компенсацию

ФИФА обязала норвежца Норманна заплатить «Ростову» за расторжение контракта

Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) вынес вердикт по делу сбежавшего из России норвежца Матиаса Норманна. О решении сообщает Telegram-канал «Ростова», которому принадлежали права на полузащитника.

«Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу "Ростов"», — говорится в заявлении. Отмечается, что саудовский клуб «Аль-Раед», в который перешел спортсмен, несет солидарную ответственность за данную выплату.

9 августа Норманн уведомил «Ростов» и «Динамо» о расторжении контракта в связи с тем, что здание «Москва-Сити» атаковали беспилотники. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны.

С 2019 по 2021 год Норманн выступал за «Ростов», после чего был отдан в аренду в английский «Норвич». Осенью 2022-го ростовчане вновь отправили футболиста в аренду — в «Динамо».