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18:44, 22 ноября 2023Мир

Мигранты на детских велосипедах запросили убежище в Финляндии

Yle: запросившие убежище мигранты прибыли в Финляндию на детских велосипедах

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

Запросившие убежище в Финляндии нелегальные прибыли в страну на велосипедах, многие из которых были детские. Об этом сообщил командир финского пограничного поста «Вартиус» Йоуко Киннунен, его слова приводит телеканал Yle.

По словам пограничника, выбор мигрантами такого транспорта вызван тем, что его российские коллеги следуют старому правилу, согласно которому границу нельзя пересекать пешком. Киннунен добавил, что мигранты по прибытии бросают велосипеды «либо в кучу на границе, либо на финской стороне».

Ранее частный перевозчик нелегальных мигрантов Хусейн (имя изменено) в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл особенности своей работы.

До этого стало известно, что за последние несколько дней около 400 беженцев, преимущественно из арабских стран, перебрались из России в Финляндию.

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      Глеб Бажуткин
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